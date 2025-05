Wiersma denkt hogere stikstofgrens nog te kunnen onderbouwen

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) blijft bij haar voornemen om de vergunningverlening aan met name kleinere (boeren)bedrijven makkelijker te maken door de drempel voor het meetellen van stikstofuitstoot te verhogen. De bewindsvrouw denkt nog altijd dit goed te kunnen onderbouwen, ook nu de Raad van State daar in zijn rol als overheidsadviseur grote twijfels over heeft uitgesproken.

De Raad van State ziet een aanzienlijk risico dat deze aanpak opnieuw strandt bij de bestuursrechter. Maar daar is Wiersma niet van onder de indruk. "Dat risico is er altijd met wetten die we hier maken", reageerde zij voor aanvang van de ministerraad. Zij had de meeste punten van kritiek van de belangrijkste adviseur van het kabinet op wetgevingsgebied ook wel zien aankomen, zei ze verder.

Wiersma stuurt binnenkort een uitgebreide reactie op het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer. Maar daarin zal "zeker niet" staan dat zij de zogenoemde rekenkundige ondergrens loslaat.