Cryptocharlatan en partner vermoord en in stukken gehakt in Dubai

Een niet al te smakelijk verhaal uit de Verenigde Arabische Emeraten, waar de 38-jarige Roman Novak en zijn vrouw Anna begin oktober werden ontvoerd en later in stukken zijn teruggevonden in de woestijn buiten Dubai

Het Russische stel, multimiljonair geworden dankzij dubieuze cryptoprojecten en andere zwendel, pronkte met sportwagens, privéjets en villa’s op social media. Novak beweerde bevriend te zijn met invloedrijke techfiguren, waaronder Telegram-oprichter Pavel Durov.

Grootschalige fraude

Zijn cryptoplatform Fintopio haalde honderden miljoenen op bij investeerders uit Rusland, China en het Midden-Oosten, schrijft The Times of India. Maar achter de schermen was zijn reputatie allesbehalve smetteloos. In 2020 werd Novak in Rusland veroordeeld tot zes jaar cel wegens grootschalige fraude. Na zijn vervroegde vrijlating verhuisde hij naar Dubai voor een ‘nieuwe start’.

Die tweede kans was geen lang leven beschoren. Op 2 oktober 2025 werden Roman en Anna onder valse voorwendselen naar een 'zakelijk overleg' gelokt, bij het meer van Hatta, vlakbij de grens met Oman. Kort daarna verdween elk spoor van het stel.

In stukken gehakt

Volgens het politieonderzoek werden de Novaks gedwongen hun cryptowachtwoorden af te geven. Toen bleek dat hun rekeningen leeg waren en ook zakelijke contacten niet met geld over de brug kwamen, besloten de ontvoerders het koppel te vermoorden. Hun in stukken gehakte lichamen werden een dag later gevonden, begraven in de woestijn.

De autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland werken samen aan het onderzoek. Acht verdachten zijn inmiddels geïdentificeerd, waarvan drie als hoofdverdachten gelden. De rest zou alleen hebben geholpen bij het lokken van het echtpaar.