Moord op Charlie Kirk legt diepe verdeeldheid in de VS bloot: "Het debat is door social media geradicaliseerd"

Politiek
door Pieter Immerzeel
donderdag, 11 september 2025 om 10:13
ANP-535769000
De Verenigde Staten zijn diep geschokt door de moord op Charlie Kirk, een 31-jarige bondgenoot van Donald Trump. Toch laat de golf van reacties vooral zien hoe groot de polarisatie in het land inmiddels is. Volgens Amerikakenner Koen Petersen wijzen beide kampen naar elkaar. “Republikeinen en Democraten geven elkaar de schuld van het creëren van een klimaat waarin politiek geweld steeds vaker voorkomt.”
Republikeinen stellen dat zij door linkse activisten en politici als gewelddadige monsters worden weggezet, wat geweld zou uitlokken. Progressieven verwijten juist de Republikeinen dat zij het debat zo verhard hebben dat mensen zich bedreigd voelen. Petersen: “Het debat is door social media geradicaliseerd. Het gaat niet meer primair over ideeën, maar mensen worden heel snel persoonlijk aangevallen en als monsters neergezet.”
Een ander probleem is de wapenwetgeving. “Er zijn meer schietwapens dan burgers in de Verenigde Staten, dus voor kwaadwillenden is het laagdrempeliger om iets verschrikkelijks te doen dan bijvoorbeeld in Nederland”, zegt Petersen bij BNR.
Wat we weten over de moord
Kirk werd woensdagmiddag neergeschoten tijdens een toespraak op de campus van Utah Valley University, voor een zaal met drieduizend mensen. Op videobeelden is te zien hoe hij zijn hand naar zijn nek grijpt en van zijn stoel valt na een enkel schot. De dader is nog voortvluchtig; twee mannen die even werden aangehouden, zijn alweer vrijgelaten.
Donald Trump reageerde fel. “Mijn regering zal iedereen opsporen die heeft bijgedragen aan deze gruweldaad en aan ander politiek geweld, inclusief de organisaties die dit financieren en ondersteunen,” zei hij in een videoboodschap. Ook beschuldigde hij “radicale linkse activisten” van het jarenlang demoniseren van conservatieven.
'Politieke moord'
De Republikeinse gouverneur van Utah, Spencer Cox, noemde het “een politieke moord”, al ontbreekt vooralsnog een duidelijk motief. In Washington liep zelfs een poging tot een minuut stilte in de Senaat uit op geschreeuw tussen partijen.
Petersen ziet drie debatten opnieuw oplaaien: over wapenbezit, vrijheid van meningsuiting en de rol van politici bij het vergiftigen van het klimaat. “Zijn er niet te veel wapens in de Verenigde Staten? Maken mensen niet te royaal gebruik van de vrijheid van meningsuiting? Dat zijn de vragen die nu weer op tafel liggen.”
Trump heeft bevolen dat de vlaggen bij overheidsgebouwen tot zondag halfstok hangen. Ondertussen blijft de zoektocht naar de schutter doorgaan.
Bron: BNR

