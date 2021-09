Waarom deze Netflix-serie nu overal ter wereld op nummer 1 staat

Bij de best bekeken serie ooit op Netflix denk je misschien aan Breaking Bad, Bridgerton of The Crown, maar die verbleken bij de huidige kraker van de streamingdeant, Squid Game. De Zuid-Koreaanse serie staat momenteel in vrijwel elk land op de wereld op nummer 1.

Squid Game is duister, droevig en bij tijden ronduit smerig, maar ook voortdurend spannend en beklemmend. Het is een soort The Hunger Games on steroids: 456 deelnemers met hoge schulden moeten zes kinderspellen spelen. Bij elk spel gaan de verliezers dood. Aan het eind blijft er eentje over. Die wint 40 miljoen dollar.

Sinds de negen afleveringen op 17 september op Netflix verschenen, klikt iedereen ze aan. De reeks staat nu in zo goed als alle landen ter wereld op 1. Volgens co-CEO Ted Sarandos is Squid Game zeker de meest bekeken niet-Engelstalige serie ooit, maar is er 'een grote kans dat het de populairste serie ooit wordt.' Dat zou betekenen dat er meer naar gekeken wordt dan naar Bridgerton, op dit moment de meest bekeken serie van de streamingdienst.

Charlotte Gryson van het Korean Culture Center in Brussel verklaart het succes van de serie in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1: “Het verhaal is een metafoor voor de grote concurrentie in de Zuid-Koreaanse maatschappij, en een duidelijke kritiek op het extreme kapitalisme daar. Een thematiek die voor veel mensen, overal ter wereld, herkenbaar is. En dat zijn de kinderspelletjes waarrond het verhaal draait eigenlijk ook: de eenvoud daarvan staat in contrast met de eigenlijke verhaallijn, die traag en met veel details wordt verteld.”

“Voeg daar nog de innemende hoofdpersonages aan toe, die uitvergrotingen zijn van stereotypen. De eenzame oude man, de gokverslaafde gescheiden vader, de Noord-Koreaanse vrouw die hoopt haar familie het land binnen te smokkelen, de uitgebuite buitenlandse arbeider. De acteurs spelen hun rol met verve, waardoor je als kijker makkelijk sympathie voelt voor hen en je kan meegaan in het verhaal”, besluit Gryson.