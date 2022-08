De mode is deze zomer bloot

De modemerken hadden uiteraard allang het modebeeld voor deze zomer bepaald, toen duidelijk werd dat het in zowel Europa als de VS extreem warm is. Maar het past wel. Het modebeeld is bloot.

Het Financieel Dagblad, van alle markten thuis, stelt vast dat het een mode is overheerst door 'niemendalletjes'.

"Op de catwalk zijn doorkijkjurken en ontwerpen met bijzondere uitsparingen, geen uitzondering meer. Voor deze zomer stuurde het kledingmerk Dsquared2 een model in een huidkleurige, transparante jurk de catwalk op, met duidelijk zicht op een wit kanten slipje. Gucci toonde de zomercollectie op de Walk of Fame in Hollywood. Een model droeg in dit geval een doorzichtige, huidkleurige onderjurk. Een ander model toonde een lange zilveren jurk waar een borst als het ware uit hing, slechts omhuld door een huidkleurige bustier. Voor het Franse modehuis Jean Paul Gaultier maakte stylist Lotta Volkova een collectie op basis van zijn oude creaties. Dat leverde ­naaktjurken en shirts op: nauwsluitende ontwerpen met een print van een naakte vrouw."

Onder gewone stervelingen zie je ook (jonge) vrouwen en mannen met minuscule topjes of croptops, op straat, op festivals en in het uitgaansleven.

En dankzij de body positiviteit dragen ook vrouwen (en mannen) dat met een hoog BMI. Noem het vooruitgang.