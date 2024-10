Beelden van André Rieu en Emma Kok duiken op in Trumpfilmpje

DEN HAAG (ANP) - X-eigenaar Elon Musk heeft een fragment van een concert van André Rieu en Emma Kok gebruikt in een filmpje, waarin hij steun uitspreekt voor de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Het duo heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van de video, bevestigt de woordvoerder van Rieu aan het ANP na berichtgeving van het AD.

In de video, die Musk in de nacht van zondag op maandag op X plaatste, is kort te zien dat Kok zingt onder begeleiding van Rieu. De zang die te horen is, is echter niet van de 16-jarige zangeres.

De rest van het filmpje bevat onder meer leeuwen, straaljagers, raketlanceringen en beelden van de voormalige worstelaar Hulk Hogan. Daarnaast geeft Musk een speech over het belang van de aankomende verkiezingen en is een gladiatorengevecht te zien, waar de gezichten van Trump en zijn tegenstander Kamala Harris op geplakt zijn.

Eerdere muziekkeuzes

Pierre Rieu, de zoon en woordvoerder van de orkestleider, heeft laten weten de tekst in het filmpje "afschuwelijk" te vinden. Rieu en Kok zijn niet van plan om juridische stappen te ondernemen.

Trump maakt vaak gebruik van populaire muziek tijdens zijn campagnebijeenkomsten. Onder meer Céline Dion, ABBA, The White Stripes, Beyoncé en de Foo Fighters hebben aangegeven dat ze niet willen dat Trump hun muziek gebruikt. Verschillende artiesten hebben juridische stappen ondernomen om dit te voorkomen. In verschillende uitspraken hebben rechters besloten dat de Republikein onder meer Electric Avenue (2024) van Eddy Grant en Hold On, I'm Comin' (1966) van Sam & Dave niet meer mag gebruiken.