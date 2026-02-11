rond de 200 miljoen dollar. Popicoon Britney Spears heeft haar volledige muziekcatalogus verkocht aan uitgeverij Primary Wave. De deal, getekend op 30 december 2025, omvat hits als Baby One More Time, Toxic en Oops!... I Did It Again. Het geschatte bedrag: Een historische transactie die past in een bredere trend, maar bij Spears een extra lading draagt.

De verkoop van haar catalogus is meer dan een zakelijke beslissing. Het is het sluitstuk van een decennium waarin Spears vocht om de controle over haar eigen leven terug te krijgen. Van 2008 tot 2021 stond zij onder curatele van haar vader Jamie, die haar financiele en persoonlijke beslissingen dicteerde. In die periode trad ze op in Las Vegas, verscheen op televisie en draaide miljoenen om, maar mocht ze geen zeggenschap voeren over haar eigen geld of carriere.

Sinds de opheffing van het curatorschap in november 2021 heeft Spears aangekondigd nooit meer op te treden. De catalogusverkoop lijkt het definitieve afscheid van haar oude identiteit als performer. Bronnen rond de zangeres melden dat ze blij is met de overeenkomst.

pears staat niet alleen in haar keuze. De afgelopen jaren verkochten muziekiconen als Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, Sting, Phil Collins en Justin Bieber hun catalogussen voor honderden miljoenen. Bieber ontving in 2023 naar verluidt 200 miljoen dollar van Hipgnosis Songs Capital. Primary Wave, de koper van Spears' catalogus, beheert ook de nalatenschap van Prince en Whitney Houston.

De trend weerspiegelt een verschuiving in de muziekindustrie. Waar artiesten vroeger leefden van royalty-inkomsten, zien investeerders muziekrechten nu als stabiel beleggingsobject. Streamingplatforms garanderen een constante inkomstenstroom, waardoor catalogussen van bewezen hits aantrekkelijke activa zijn geworden. Voor artiesten betekent het een eenmalige, enorme uitbetaling in ruil voor toekomstige inkomsten.

Bij Spears speelt echter meer mee dan financieel gewin. Na dertien jaar onder curatele te hebben gestaan, waarbij ze geen controle had over haar eigen vermogen, is de verkoop een daad van autonomie. Zij bepaalt nu zelf wat er met haar erfenis gebeurt. Het is een paradox: door afstand te doen van haar muziek , claimt ze juist haar vrijheid.