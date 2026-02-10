Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

Wie denkt dat Ilse de Lange na al die jaren in de spotlights genoegen neemt met een doorsnee woning, zit er flink naast. De zangeres woont samen met haar partner Bart in een droomvilla in het Gooische Huizen, waar rust, ruimte en luxe de boventoon voeren. En eerlijk is eerlijk: het plaatje klopt tot in de puntjes.

De vrijstaande villa ligt aan een rustige weg, pal aan de rand van het bos. Geen drukte, geen nieuwsgierige blikken, maar volop privacy. Precies wat je verwacht bij een artiest die na volle zalen en lange draaidagen graag thuiskomt in stilte.

Slimme investering

Het stel kocht de woning voor €1.575.000. Daarbij werd een hypotheek van ongeveer €1 miljoen afgesloten. Inmiddels is de waarde flink gestegen en wordt de villa geschat op zo’n €2,5 miljoen. Dat betekent dat er inmiddels een overwaarde van zeker €1 miljoen op het huis rust. Geen verkeerde plek om je geld te parkeren.

Met een woonoppervlakte van maar liefst 311 vierkante meter is er genoeg ruimte voor een voetbalteam. De villa telt acht kamers, waaronder zes slaapkamers en twee badkamers. Alles is verdeeld over twee woonlagen, met daarboven nog een zolder en daaronder een kelder. Of je nu wilt werken, ontspannen of gasten ontvangen: het kan allemaal.

Ruimte in overvloed

Het kloppende hart van het huis is de luxe woonkeuken. Hier wordt niet alleen gekookt, maar ook geleefd. Dankzij de openslaande deuren loopt de keuken naadloos over in de tuin, waardoor binnen en buiten in elkaar overlopen. Ideaal voor bruisende zomeravonden of juist rustige ochtenden met uitzicht op het groen. Buiten wacht nog iets extra's: een verwarmd buitenzwembad.

Alles erop en eraan

Alsof dat nog niet genoeg is, beschikt het perceel ook over een aangebouwde garage en een guesthouse. Handig voor logees, maar ook uitstekend te gebruiken als kantoor of werkruimte.