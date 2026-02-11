Rapport: AI-sector Nederland blijft achter bij andere EU-landen

AMSTERDAM (ANP) - AI-bedrijven in Nederland groeien langzamer dan concurrenten in andere Europese landen, meldt Techleap in het jaarlijkse rapport The State of Dutch Tech. Dat terwijl Nederland de hoogste dichtheid aan AI-talent in Europa heeft (10,9 professionals per 10.000 inwoners).

Volgens het rapport is een van de problemen de doorgroei van het AI-talent dat Nederland heeft. Zij kiezen overwegend voor grote bedrijven en niet voor de start-ups en scale-ups binnen kunstmatige intelligentie.

Vorig jaar ging 2,6 miljard euro naar Nederlandse techbedrijven, een toename van 11 procent vergeleken met 2024. Maar de doorgroei van AI-bedrijven is veel lager dan in andere landen. In Nederland groeit 21,2 procent door naar de status van scale-up. In Duitsland ligt dat percentage op bijna het dubbele en in de Verenigde Staten groeien 80,9 procent van de bedrijven van start-up door naar scale-up.