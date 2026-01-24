ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het bizondere gezichtsierraad van Maan zou minstens 25000 euro kosten

Cultuur
door Désirée du Roy
zaterdag, 24 januari 2026 om 8:08
Scherm­afbeelding 2026-01-24 om 08.10.00
Maan ziet er tegenwoordig anders uit. Maan de Steenwinkel slaat een nieuwe weg in, en die is donkerder, rauwer en visueel gedurfder dan fans ooit van haar zagen. In een nieuwe fotoshoot voor het modeblad Mirror Mirror is de zangeres nauwelijks te herkennen. Met een zwarte pruik, spierwitte huid en opvallend gezichtssierraad laat ze haar vertrouwde popimago definitief achter zich. Het past volgens Maan volledig bij het nieuwe 'tijdperk' waarin ze zich momenteel bevindt.
Vooral dat gezichtssierraad viel op. Dat is gemaakt door Kika Nooteboom (24). Het was het 'meesterstuk' waarmee Kika de opleiding Goudsmid in Schoonhoven afrondde. Ze werkte er minstens 150 uur aan, vertelt ze aan De Telegraaf
„Het sieraad is van zilver, er zijn steentjes van amethist in verwerkt. Het voelt niet zwaar doordat het op je oren steunt en rond en in je neus wordt bevestigd."
„Eigenlijk wil ik het niet verkopen, het is zo belangrijk voor mij. Ik zou daarom een belachelijk hoge prijs vragen: 25.000 euro of zo.”
Maar als bijvoorbeeld Lady Gaga, nooit vies van opvallende outfits en looks, aanklopt? „Ja, dat zou natuurlijk ontzettend vet zijn. Heel cool. Dan zou ik het zeker op maat gaan maken.”

Lees ook

Anouk pakt Lil' Kleine aan in The Voice: "Wat hij zegt is bullshit"Anouk pakt Lil' Kleine aan in The Voice: "Wat hij zegt is bullshit"

Lees ook

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

ANP-546518521

Waarom de menselijke penis zo groot is (dat is geen toeval)

273023552_m

Waarom Chinese vrouwen geen kinderen (meer) willen

137424858_m

Als je oorsmeer deze kleur heeft, moet je je zorgen maken

275131132_m

'In Davos voel ik me Dolly Parton: iedereen kijkt naar je borst'

anp 475667396

Hotelkamertips van een KLM-stewardess: Wat je allemaal niet kunt doen met een douchekapje

Loading