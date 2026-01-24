Het bizondere gezichtsierraad van Maan zou minstens 25000 euro kosten

Maan ziet er tegenwoordig anders uit. Maan de Steenwinkel slaat een nieuwe weg in, en die is donkerder, rauwer en visueel gedurfder dan fans ooit van haar zagen. In een nieuwe fotoshoot voor het modeblad Mirror Mirror is de zangeres nauwelijks te herkennen. Met een zwarte pruik, spierwitte huid en opvallend gezichtssierraad laat ze haar vertrouwde popimago definitief achter zich. Het past volgens Maan volledig bij het nieuwe 'tijdperk' waarin ze zich momenteel bevindt.

Vooral dat gezichtssierraad viel op. Dat is gemaakt door Kika Nooteboom (24). Het was het 'meesterstuk' waarmee Kika de opleiding Goudsmid in Schoonhoven afrondde. Ze werkte er minstens 150 uur aan, vertelt ze aan De Telegraaf

„Het sieraad is van zilver, er zijn steentjes van amethist in verwerkt. Het voelt niet zwaar doordat het op je oren steunt en rond en in je neus wordt bevestigd."

„Eigenlijk wil ik het niet verkopen, het is zo belangrijk voor mij. Ik zou daarom een belachelijk hoge prijs vragen: 25.000 euro of zo.”

Maar als bijvoorbeeld Lady Gaga, nooit vies van opvallende outfits en looks, aanklopt? „Ja, dat zou natuurlijk ontzettend vet zijn. Heel cool. Dan zou ik het zeker op maat gaan maken.”