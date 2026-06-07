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President Bolivia mag van Congres leger inzetten tegen protesten

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 18:42
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LA PAZ (ANP/AFP) - Het Boliviaanse Congres (parlement) heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz de bevoegdheid geeft het leger in te zetten om wegblokkades op te ruimen die belangrijke steden al wekenlang lamleggen. Dat meldde de voorzitter van het lagerhuis, Roberto Castro, na een urenlang nachtelijk debat.
Een Boliviaanse protestbeweging onder leiding van boeren, arbeiders, mijnwerkers, vervoerders en leraren protesteert al maanden. Zij eisen onder meer een oplossing voor de economische crisis waarin het land verkeert en het aftreden van Paz. Ongeveer honderd protestblokkades in Bolivia hebben geleid tot tekorten aan voedsel en medicijnen in grote steden.
De door de Verenigde Staten gesteunde Paz trad in november aan met de belofte de economie weer aan de praat te krijgen, maar zijn impopulaire economische hervormingen en negeren van maatschappelijke eisen hebben de woede bij veel Bolivianen gewekt.
De nieuwe wet staat militairen toe geweld te gebruiken tegen demonstranten.
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