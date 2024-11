Marmeren beeld, gekocht voor een paar euro en gebruikt als deurstop, blijkt 3 miljoen waard

Een beeldje van een Schotse politicus is ooit gekocht voor omgerekend 5,60 euro. Het werd jarenlang als deurstop gebruikt in een schuur op een industrieterrein in Schotland, maar het kan nu ruim 3 miljoen euro opbrengen.

Het heeft jaren geduurd om het lot te bepalen van de Bouchardon-buste, gemaakt door de Franse beeldhouwer Edmé Bouchardon in het begin van de 18e eeuw. De buste beeldt de overleden landeigenaar en politicus John Gordon uit.

De lokale Schotse overheid, die de buste in bezit had, vroeg goedkeuring aan een rechtbank in de Schotse Hooglanden en heeft nu eindelijk toestemming gekregen om het beeldje te verkopen.

De gemeenteraad van Invergordon verwierf het beeldhouwwerk in 1930 nadat het een brand in een kasteel in de 19de eeuw had overleefd, omdat Gordon "de oprichter van Invergordon zou zijn geweest". Het was de bedoeling om het beeld in het gemeentehuis te plaatsen.

Kwijt

Het werd echter nooit tentoongesteld en raakte zoek. In 1998 kwam het beeld weer boven water. Het werd gebruikt om de deur van een schuur op een industrieterrein open te houden.

In een rapport van mei over de voorgestelde verkoop meldde de Highland Council in Schotland dat een particuliere buitenlandse koper contact had opgenomen met veilinghuis Sotheby’s en een bod had gedaan van meer dan 3 miljoen euro. De onbekende koper bood ook aan om een replica van de buste te laten maken voor een tentoonstelling in de lokale gemeenschap.

Lokale ambtenaren verklaarden dat zij de buste niet tentoon hadden gesteld vanwege de hoge waarde. Het is in 2016 wel aan het Louvre in Parijs uitgeleend en een jaar later aan het Getty Museum in Los Angeles.