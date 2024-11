Hertz diep in het rood door mislukte investering in stekkerauto's

NEW YORK (ANP) - Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz heeft in het afgelopen kwartaal zware verliezen geboekt, voornamelijk door een mislukte investering in elektrische voertuigen. Het nettoverlies kwam uit op ruim 1,3 miljard dollar, terwijl het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van 629 miljoen dollar rapporteerde. Dit verlies was aanzienlijk groter dan analisten hadden verwacht.

Hertz schreef 1 miljard dollar af op zijn vloot, hoofdzakelijk door een forse daling in de restwaarde van elektrische auto's. Het bedrijf moest tienduizenden van deze voertuigen met verlies verkopen.

De overstap naar elektrische voertuigen bracht Hertz al in de tweede helft van vorig jaar in de problemen, toen de prijzen van elektrische auto's kelderden en hun waarde op de tweedehandsmarkt tegenviel. Daarbovenop waren de onderhoudskosten hoger dan voorzien en lagen de verhuurtarieven voor deze voertuigen lager dan voor traditionele auto's. Voor autoverhuurbedrijven vormt de restwaarde van voertuigen aan het einde van de huurperiode een belangrijk financieel risico.

De omzet van Hertz daalde in het afgelopen kwartaal met 5 procent tot 2,6 miljard dollar.

Het Duitse autoverhuurbedrijf Sixt maakte eerder dit jaar ook bekend minder elektrische auto's te gaan verhuren. De reden is volgens het bedrijf dat klanten liever een auto met een verbrandingsmotor willen. "Wij passen ons aandeel elektrisch aangedreven auto's aan op basis van de vraag van consumenten en kunnen zeer snel reageren op veranderingen in de vraag", verklaarde Europa's grootste autoverhuurbedrijf in augustus.