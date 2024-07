Trouw en De Jonge bundelen gedichten voor Kamervoorzitter Bosma

Cabaretier Freek de Jonge is zaterdag in Trouw gestart met een zomeractie waarvoor hij lezers en dichters oproept gedichten in te sturen voor Martin Bosma, de voorzitter van de Tweede Kamer. De gedichten zullen na de zomer, aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar aan Bosma, Kamerlid voor de PVV, aangeboden worden.

In een column richt de 79-jarige De Jonge zich tot de Kamervoorzitter, die vergaderingen vaak opent met een gedicht. "Ik moest daarom opkomen voor mijn vrienden, de dode misbruikte dichters", schrijft De Jonge. "De meest stuitende standpunten innemen, kwetsbaren schofferen, misplaatste grappen maken. Tot u zich ook nog eens bijdehand de poëzie toe-eigende, zich in de schaapskleren van de naïeve cultuurliefhebber hulde. Dat was voor mij de druppel."

De Jonge plaatst in zijn column ook een eigen gedicht, maar is daar naar eigen zeggen nog niet tevreden over. "Het was te weinig en tegelijk te wild. Te rancuneus, wellicht. En toen dacht ik aan al die anderen die in deze tijd hun stem willen verheffen. Een stijlvol protest willen laten horen. Misschien zijn zij genuanceerder dan ikzelf."

Gedichten van acht regels kunnen onder de noemer De stem des volks ingestuurd worden. De inzendtermijn sluit op 25 augustus. Trouw laat desgevraagd weten dat er de komende tijd "incidenteel" gedichten zullen worden geplaatst op de opiniepagina. Bij de opening van het parlementaire jaar volgt een ruimere selectie.