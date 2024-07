Koepel basisscholen: aantal openstaande vacatures is een drama

UTRECHT (ANP) - Basisscholen hebben grote moeite om genoeg leerkrachten te vinden voor het volgende schooljaar. Dat bevestigt hun sectorvereniging, de PO-Raad. "Het aantal openstaande vacatures is een drama, het blijft een gatenkaas. En het wordt de komende jaren nog erger", zegt een woordvoerder.

Uit een onderzoek van het ANP blijkt dat een op de drie middelbare scholen en bijna een op de tien basisscholen momenteel vacatures open hebben staan voor het volgende schooljaar. Dat begint over anderhalve maand. Er zijn ruim 3200 vacatures, waarvan ruim vierhonderd in de afgelopen dagen zijn toegevoegd.

Het probleem speelt volgens de PO-Raad al jaren. "We komen structureel 10.000 fte tekort. Hoe schokkend dit ook is, we schrikken er niet eens meer van." Volgens de woordvoerder lukt het veel scholen buiten de grote steden om de formatie nog net rond te krijgen. "Tussen aanhalingstekens. Het betekent dat ze voor iedere groep een leerkracht hebben staan, maar dan moet er niets gebeuren. Eén zieke betekent dat een klas wordt opgedeeld of naar huis wordt gestuurd."

Zij-instromers

Het lerarentekort is volgens de koepel heel hardnekkig, vooral in de achterstandswijken van de grote steden. "Daar zijn soms tekorten van 25 procent. Op elke vier klassen komen ze één leraar tekort."

Mensen die vanuit andere sectoren overstappen naar het onderwijs, de zij-instromers, helpen om het tekort te verkleinen. "Dat is gelukkig succesvol. Veel schoolleiders in de Randstad weten niet wat ze moesten zonder zij-instroom", aldus de PO-Raad. Scholen zouden ook leerkrachten die hun pensioen naderen, kunnen vragen om langer te blijven werken en hun pensioen uit te stellen. "Maar dat moeten scholen met de hoed in de hand doen. Je vraagt die mensen om een gunst, daar moeten ze iets voor terugkrijgen. En iemand moet het willen."

Lokkertjes

In sommige gemeenten kunnen mensen andere lokkertjes krijgen als ze leraar worden. Zo kunnen ze gratis parkeren, of krijgen ze voorrang op een huurwoning. Maar zulke "lapmiddelen" zijn uiteindelijk niet genoeg om de tekorten snel in te lopen, vreest de PO-Raad.