Volgens CNN is dit de 'edgy' Europese stad waar we allemaal naar toe moeten in 2025

Wie er weleens geweest is, vraagt zich wellicht af of hij iets heeft gemist, maar CNN weet het zeker: Marseille is de nieuwe place to be.

De Amerikaanse nieuwssite spreekt van "een bruisende en levendige mediterrane havenstad met een rauw randje", en geeft toe: "Marseille wordt doorgaans niet beschouwd als een van de klassieke bestemmingen van Frankrijk." Toch staat de op een na grootste stad van het land de laatste tijd volop in de schijnwerpers.

Eerst zette modehuis Chanel Marseille op de modekaart door er een grote zomershow te organiseren. Vervolgens werd een van Marseilles wijken uitgeroepen tot de coolste ter wereld.

Mix van culturen

Opeens prijkt de oudste stad van Frankrijk bovenaan op de lijstjes voor een weekendje weg. Zodra je Marseille bezoekt, wordt al snel duidelijk waarom, aldus CNN. De stad heeft een verbluffende historische architectuur, met zowel Byzantijnse bouwwerken als modernistische gebouwen, zoals een naoorlogs wooncomplex - nu een hotel en museum - ontworpen door architect Le Corbusier.

Marseille is bovendien een inspirerende mix van culturen, gevormd door de vele immigranten die zich door de eeuwen heen in de stad hebben gevestigd. Dat is deels de reden waarom de culinaire scene zo fenomenaal goed is.

De chefs van Marseille combineren de liefde voor verse streekproducten uit de Provence met een multiculturele flair. Ambitieuze jonge culinaire talenten experimenteren volop en combineren hun creaties met de regionale wijnen, waarvan vele afkomstig zijn van wijngaarden die door vrouwen worden gerund.

Dan is er nog de zee, die de stad omsluit en op een zonnige dag verleidelijk schittert. De inwoners laten zich niet onbetuigd en springen er gretig in.

Ruig randje

Marseille heeft ook een ruig randje — precies datgene wat hippe jongeren aantrekt. Het is een havenstad met karakter. De 18e-eeuwse gevels zijn bedekt met graffiti, terwijl het achtergrondgeluid wordt gevormd door het gebrom van motoren. Regelmatige protesten maken deel uit van het stadsleven. Soms is er geweld. En overal volgt de onmiskenbare geur van wiet je op de voet.

Hoewel Marseille in de Provence ligt, is dit niet het landelijke paradijs waar de regio om bekendstaat — en dat maakt het des te opwindender, vindt CNN.

Misschien toch nog maar eens een kijkje gaan nemen dan, maar pas wel op: Marseille wordt beschouwd als de gevaarlijkste stad van Frankrijk en een van de gevaarlijkste van Europa, inderdaad een stad met een flink rauw randje dus.

