Rover: hsl 'grote pijnpunt' in nieuwe dienstregeling

AMERSFOORT (ANP) - De hogesnelheidslijn (hsl) is het "grote pijnpunt" in de nieuwe dienstregeling waar de NS sinds zondag mee rijdt, meldde reizigersorganisatie Rover maandag. De Intercity direct gaat nu tot Lelystad of Amersfoort. Rover vindt het "mooi" dat de hsl-treinen nieuwe stations aandoen, maar zat "echt niet te wachten op nog meer paaltjes en nog meer onduidelijkheid".

De reizigersorganisatie heeft tot dusver vooral klachten gekregen van reizigers uit Amersfoort, waar de hsl-treinen sinds zondag stoppen. Volgens Rover is dit "helemaal geen vooruitgang", omdat reizigers hun directe en snellere verbinding met Rotterdam kwijt zijn met een normale intercity en omdat ze voor de hsl toeslag moeten betalen. Ook is er een sneller alternatief via een reguliere intercity, dus zonder toeslag, maar met een overstap op Gouda. NS zou de opties volgens Rover beter moeten communiceren.

Een NS-woordvoerder meldt dat op schermen op stationsborden duidelijk staat welke routes er zijn. Wel geeft hij aan dat de nieuwe dienstregeling in het begin wennen zal zijn.

Amsterdam Centraal

De hsl stopte voorheen op Amsterdam Centraal, maar sinds zondag is dat op station Amsterdam Zuid. De toeslag die geldt tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport van 2,90 euro op het traject blijft hetzelfde. Rover heeft nog geen klachten ontvangen over deze wijziging. De nieuwe route is volgens de NS-woordvoerder ingesteld omdat Amsterdam Centraal wordt verbouwd en de Intercity direct via station Zuid makkelijker de rest van Nederland kan bereiken. Het is de ambitie van de NS om de hsl-treinen uiteindelijk tot Groningen of Leeuwarden te laten rijden.

Het plan is om in de toekomst de toeslag van de hsl automatisch te berekenen, zodat reizigers niet meer zelf langs een paaltje hoeven. Rover wil tot die oplossing er is, een tijdelijke toeslagvrije hsl. Dat zou volgens de reizigersorganisatie niet alleen onduidelijkheid voorkomen, "maar ook een goede compensatie zijn voor de aanhoudende vertragingen op dat traject en voor de reizigers tussen Amersfoort en Rotterdam die er nu aan moeten wennen dat zij voortaan ofwel moeten overstappen ofwel op de hsl zijn aangewezen". De NS-woordvoerder acht dit niet mogelijk omdat de spoorwegmaatschappij het Rijk ook moet betalen voor de hsl. Ook benadrukt hij dat de reiziger wel "echt sneller" is met de Intercity direct.

Los van de hsl is Rover wel positief over de nieuwe dienstregeling, die voor de meeste reizigers "een stap vooruit" is.