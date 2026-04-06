Waarom de meeste katten níet zitten te wachten op een wandeling

De trend van “adventure cats” komt niet uit de lucht vallen: jonge stedelingen wonen kleiner, vaak zonder tuin, en willen hun binnenkat toch buiten prikkels geven. Begeleide buitentijd voelt dan als een compromis tussen vrij buitenlopen en het gevaar van verkeer, vechtpartijen en ziektes. Tegelijk neemt het gebruik van tuigjes snel toe: in Britse en Nederlandse berichtgeving wordt gesproken over ongeveer één op de zes katteneigenaren die inmiddels een harnas gebruikt, een duidelijke stijging ten opzichte van enkele jaren geleden. Dierenwelzijnsorganisaties zien dat social media een belangrijke aanjager is: mensen doen het “voor de likes” en nemen de risico’s voor de kat
op de koop toe.
Wat zeggen experts over kattenwelzijn?
Gedragsonderzoekers zijn opvallend eensgezind: de gemiddelde kat houdt níet van buiten aan de lijn. De Britse gedragsexpert Emily Blackwell (Universiteit van Bristol) stelt dat de meeste katten
het verlaten van hun vertrouwde omgeving in combinatie met fysieke beperking als zeer stressvol ervaren, en raadt het daarom niet standaard aan als verrijking. Cats Protection, een grote Britse kattenorganisatie, waarschuwt dat tuigjes de vluchtrespons blokkeren en daarmee stress en angst kunnen versterken. Hun advies: kies een kat die past bij jouw woonomgeving, in plaats van een kat in een TikTok‑waardig leven te duwen
De vraag is niet hoeveel views je kat haalt, maar of hij op elk moment kan kiezen om te stoppen.
Wanneer is kat uitlaten wél een goed idee?
Toch hoeft katten uitlaten niet per definitie slecht te zijn.
Experts benadrukken dat sommige zeer zelfverzekerde katten, die vanaf kittenleeftijd rustig aan tuigje en buitenwereld gewend zijn, zichtbaar genieten van gecontroleerde buitenavonturen. Belangrijke voorwaarden: trainen in kleine, vrijwillige stapjes, altijd een veilige terugvalplek (rugzak, mand) en onmiddellijk stoppen bij tekenen van stress, zoals aarzelen, hyperalert om zich heen kijken, achterblijven of platliggende oren. Dierenorganisaties benadrukken bovendien dat binnenshuis veel te winnen is: klimmogelijkheden, verstopplekken, spel en voerpuzzels kunnen voor een kat minstens zo verrijkend zijn als een wandeling door een druk park.
Voor wie doe je het?
Wie zijn kat
echt een plezier wil doen, begint dus niet bij de camera, maar bij de kat zelf. Katten die enthousiast op avontuur gaan, goed getraind zijn en altijd de keuze hebben om terug te trekken, kunnen baat hebben bij wandelen aan de lijn; voor de meerderheid is het vooral een stresstest die vooral TikTok iets oplevert. De cruciale vraag is niet: “hoeveel views scoort mijn kat?”, maar “kan hij op elk moment kiezen om te stoppen?”
kat aan de lijn – uitlaatbeurt of likes?
Steeds meer jongeren in steden laten hun kat uit met tuigje, rugzak en camera in de aanslag. Op TikTok en Instagram wemelt het van poezen op surfplanken, bergpaden en stadsboulevards. Maar waar de filmpjes vooral schattig lijken, waarschuwen gedragsexperts dat de meeste katten het juist extreem stressvol vinden om uit hun veilige, vertrouwde territorium te worden gehaald én daarbij ook nog fysiek te worden beperkt door een tuigje. Is dit dus moderne kattenliefde, of vooral een goed georchestreerd social‑media‑decor?