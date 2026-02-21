De beste snert ter wereld wordt gemaakt op de Veluwe, en bij dit restaurant kun je hem bestellen

Vergeet Parijs, vergeet Rome. Wie écht wereldklasse erwtensoep wil proeven, moet naar de Veluwe. Arthur Vos uit Garderen mag zich sinds woensdag officieel wereldkampioen snert noemen. Tijdens het WK snert koken in Groningen liet hij alle concurrentie achter zich en dat met een oer-Hollands bord erwtensoep.

Thuis in Garderen straalt hij. “Ik ben gisteren met een heel goed gevoel naar bed gegaan en ben vanochtend met een glimlach weer opgestaan”, vertelt Vos aan Omroep GLD. “De beste snert van de wereld. Dat voelt heel fijn.”

Fotofinish

De dag begon vroeg: om 8.15 uur ging het WK van start. De deelnemers kregen drie uur om hun snert te bereiden, waarna de juryleden hun lepels in de brij zetten en hun smaakpapillen kietelden. Alsof dat nog niet genoeg was, moest Vos diezelfde dag ook een stamppot maken. Met succes: “Mijn stamppot heeft een derde plaats gekregen, ook niet verkeerd dus.”

Toch werd het nog spannend. Het verschil tussen nummer één en twee was miniem: 181 tegen 180,5 punten. “Er is daarom opnieuw blind geproefd door de juryleden. Uiteindelijk was het verschil daardoor toch nog vijf punten en kwam mijn soep er als duidelijke winnaar uit.”

Veganistische snert

Vorig jaar greep Vos net naast de titel. “Een veganistische soep won dat jaar. Ik kon me niet voorstellen dat dat twee jaar op rij zou gebeuren, dus ik heb gewoon mijn eigen recept aangehouden en daarmee heb ik dit jaar wel gewonnen”, vertelde hij aan de NOS.

Wat maakt zijn snert zo bijzonder? “Je begint met het trekken van de bouillon.” Daarna volgen groenten, spliterwten, knolselderij en wortel. En kruiden natuurlijk. “Mijn geheime ingrediënt is een klein beetje sambal. Daarnaast voeg ik ook foelie en tijm toe.”

En de rookworst? “Natuurlijk is dat een ambachtelijke Gelderse rookworst. Je mag best een beetje trots zijn op de provincie waar je vandaan komt.”

Ons Lagerhuys

Internationaal is het kampioenschap zeker. “Het is een Hollands gerecht, maar ze kennen het wel over de hele wereld.” Zelfs buitenlandse pers meldde zich.

Heb je trek gekregen? Proeven kan gewoon bij Vos in restaurant Ons Lagerhuys in Garderen. Wereldtop, uit eigen land.