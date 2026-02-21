ECONOMIE
Wesselink begint op Spelen in viermansbob met twintigste tijd

Sport
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 11:24
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Bobsleeër Dave Wesselink is zijn toernooi in de viermansbob op de Spelen van Milaan begonnen met de twintigste tijd. Met remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster noteerde de piloot in de eerste run in het Cortina Sliding Centre een tijd van 55,09. Daarmee was hij 1,18 seconde langzamer dan de Duitser Johannes Lochner. Die was met een run van 53,91 veel sneller dan de concurrentie.
Wesselink had met zijn team met 4,80 de achtste starttijd. De bobslee raakte daarna niet veel kanten, maar verloor toch veel tijd ten opzichte van de toptijd van Lochner.
De viermansbob heeft later zaterdag om 11.57 uur in Cortina d'Ampezzo de tweede run. De derde en vierde run volgen zondag, op de slotdag van de Spelen.
