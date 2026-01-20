ECONOMIE
AVROTROS: geen verband tussen arrestatie Afghaanse vrouw en docu

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 20 januari 2026 om 7:02
bijgewerkt om dinsdag, 20 januari 2026 om 7:16
Er is geen aanleiding om aan te nemen dat er een direct verband is tussen de arrestatie van een Afghaanse vrouw en de documentaireserie die AVROTROS heeft gemaakt over Afghanistan. Dat meldt de omroep in een korte verklaring. De inhoud van de aanklacht is nog niet bekend.
AVROTROS haalde de serie Hila voorbij de Taliban afgelopen weekend offline, omdat een Afghaanse vrouw die in de reeks herkenbaar te zien was, is gearresteerd. Hila Noorzai bezocht in de serie Afghanistan om te onderzoeken hoe het gaat met vrouwen enkele jaren na de machtsovername door de Taliban.
Het offline halen van de serie is volgens AVROTROS "een voorzorgsmaatregel, genomen in afwachting van meer duidelijkheid".
Ook Hila Noorzai plaatste maandagavond zelf een bericht op Instagram. Zij laat weten dat zij "met een enorme knoop in mijn maag" zit sinds de arrestatie. Zij stelt dat alle geïnterviewden "zeer bewust" hebben meegewerkt aan haar productie en zelf bepaalden hoe zij in beeld wilden komen.
