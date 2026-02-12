ECONOMIE
Hoe kan het dat een botsing bij 35 km/u gevaarlijker is dan bij 50 km/u?

door Nina van der Linden
donderdag, 12 februari 2026 om 10:46
We leren het al van jongs af aan: hoe lager de snelheid, hoe kleiner de kans op ernstig letsel. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk werkt het anders. Nieuwe crashtests van de Duitse automobilistenorganisatie ADAC laten zien dat een botsing bij 35 kilometer per uur gevaarlijker kan zijn dan bij 50 km/u.
De verklaring hiervoor ligt bij de manier waarop auto’s worden ontworpen en getest. Veel veiligheidssystemen in moderne auto’s zijn geoptimaliseerd voor botsingen bij 50 km/u. Dat is namelijk de standaardsnelheid in veel officiële crashtests, zoals die van de onafhankelijke veiligheidsorganisatie Euro NCAP. Fabrikanten stemmen hun systemen daar nauwkeurig op af om zo goed mogelijk te scoren.
Gordel zonder ademruimte
Toen de ADAC eigen tests uitvoerde, bleek dat de crashtestdummy bij 35 km/u ernstiger verwondingen opliep dan bij 50 km/u. Vooral de borstkas werd bij de lagere snelheid sterker samengedrukt, wat het risico op letsel vergroot – zeker bij ouderen, die fysiek kwetsbaarder zijn.
Dit komt allemaal door een technisch detail: de zogeheten spankrachtbegrenzer. Bij een botsing met 50 km/u laat de gordelspanner een deel van de gordel gecontroleerd los. Daardoor wordt de kracht op het bovenlichaam verminderd.
Maar bij 35 km/u wordt dit systeem niet geactiveerd. Het gevolg: inzittenden klappen zonder extra demping in de veiligheidsgordel. Volgens de onderzoekers nemen de krachten op het lichaam daardoor juist toe.
Testnorm bepaalt ontwerp
Volgens de ADAC toont dit aan dat autofabrikanten hun voertuigen optimaliseren voor de scenario’s waarop ze getest worden. Minder gangbare, maar veelvoorkomende situaties krijgen minder aandacht.
Euro NCAP grijpt nu in. Nog dit jaar worden nieuwe tests ingevoerd waarbij ook botsingen bij lagere snelheden worden meegenomen in de beoordeling van botsveiligheid. Daarnaast moeten populaire, maar potentieel risicovolle, elektrische deurgrepen na een ongeval probleemloos functioneren om een hoge score te behalen.
Bron: AD

