Kater Simba kwam na 6 jaar weer thuis. Hoe doen katten dat?

dieren
door Ans Vink
donderdag, 08 januari 2026 om 14:30
Zes jaar lang was kater Simba uit Assen vermist, totdat zijn baasje op oudjaarsdag een telefoontje krijgt van de dierenambulance dat Simba is gevonden. In de buurt van zijn oude huis. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden
Simba raakte zes jaar geleden vermist toen hij bijna een jaar oud was. Zijn baasje is intussen twee keer verhuisd, maar dankzij zijn chip is Simba nu weer 'thuis'.
Hoe doen katten dat?
We weten dat niet helemaal. Katten die na lange tijd tóch weer thuis opduiken, doen dat waarschijnlijk door een combinatie van geur, een soort intern kompas en heel goed onthouden routes en oriëntatiepunten. Het verschijnsel is deels verklaarbaar, maar niet volledig; er blijft altijd een stukje mysterie over hoe sommige katten het zó lang en zó ver volhouden.
Katten hebben een uitstekend oriëntatievermogen en onthouden routes, hoeken, specifieke bomen, hagen en gebouwen, waardoor ze op “automatische piloot” naar bekende gebieden kunnen teruglopen.​
Er zijn aanwijzingen dat katten, net als sommige vogels, gevoelig zijn voor het aardmagnetisch veld; dat zou hun zogenaamde homing-instinct kunnen verklaren, al is dat wetenschappelijk nog niet hard bewezen.​

