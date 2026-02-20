ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk staat toe dat zo'n 200 wolven worden afgeschoten

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 15:29
anp200226149 1
PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk staat toe dat zo'n 200 wolven in het land worden afgeschoten. Dat zei minister van Landbouw Annie Genevard in een radio-interview bij FranceInter. Maandag werd al aangekondigd dat de regels rond het afschieten van de dieren worden versoepeld. 21 procent van de populatie mag nu worden afgeschoten, naar Europese maatstaven veel.
In Frankrijk leven naar schatting circa 1000 wolven. De dieren zorgen volgens Genevard in toenemende mate voor problemen voor veehouders. Afgelopen jaar werden er zo'n 12.000 boerderijdieren gedood door wolven.
In 2024 leek de groei van de wolvenpopulatie in Frankrijk te stagneren, schreef Le Monde. Desondanks nam het aantal aanvallen op boerderijdieren toe, volgens toenmalig premier Michel Barnier een "kantelpunt" om toe te staan dat meer wolven werden afgeschoten.
Diverse Europese landen hebben de bescherming van de wolf afgezwakt, nadat de EU de soort in mei classificeerde als "beschermd". Eerder was dat nog "strikt beschermd".
loading

POPULAIR NIEUWS

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

ANP-540147315 (1)

Vrouwen zijn helemaal niet empathischer dan mannen, blijkt uit vele studies

Loading