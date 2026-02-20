Frankrijk staat toe dat zo'n 200 wolven worden afgeschoten

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk staat toe dat zo'n 200 wolven in het land worden afgeschoten. Dat zei minister van Landbouw Annie Genevard in een radio-interview bij FranceInter. Maandag werd al aangekondigd dat de regels rond het afschieten van de dieren worden versoepeld. 21 procent van de populatie mag nu worden afgeschoten, naar Europese maatstaven veel.

In Frankrijk leven naar schatting circa 1000 wolven. De dieren zorgen volgens Genevard in toenemende mate voor problemen voor veehouders. Afgelopen jaar werden er zo'n 12.000 boerderijdieren gedood door wolven.

In 2024 leek de groei van de wolvenpopulatie in Frankrijk te stagneren, schreef Le Monde. Desondanks nam het aantal aanvallen op boerderijdieren toe, volgens toenmalig premier Michel Barnier een "kantelpunt" om toe te staan dat meer wolven werden afgeschoten.

Diverse Europese landen hebben de bescherming van de wolf afgezwakt, nadat de EU de soort in mei classificeerde als "beschermd". Eerder was dat nog "strikt beschermd".