1100 banen weg bij Arcadis en ook in 2026 nog ingreep nodig

AMSTERDAM (ANP) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft afgelopen jaar 1100 banen geschrapt en verwacht ook dit jaar te moeten snijden in het personeelsbestand. Het Nederlandse concern kampte met een moeilijk jaar, mede door de toegenomen politieke onzekerheid in de wereld. Veel van de banen verdwenen in Canada, waar Arcadis last heeft van een tegenvallende vastgoedmarkt.

De totale werkgelegenheid bij het bedrijf zakte in 2025 naar zo'n 34.000 werknemers. Arcadis merkte over de gehele linie dat bedrijven soms grote projecten uitstelden door de politieke onzekerheid. In de Canadese vastgoedsector drukten vooral een personeelstekort en gestegen materiaalprijzen op de hoeveelheid werk voor Arcadis.

In Nederland behaalde het bedrijf naar eigen zeggen juist hele goede resultaten. Hier hoefde daarom ook niet gereorganiseerd te worden. Arcadis telt in Nederland circa 2500 medewerkers.

Arcadis verwacht in 2026 opnieuw geen omzetgroei. Omdat er wel sprake is van inflatie, betekent dat volgens het bedrijf dat er verdere herstructurering nodig is.