CPB: meer samenwerking nodig voor uitbreiding Europees stroomnet

De elektriciteitsvoorziening in Nederland is in de toekomst gebaat bij een uitbreiding van het Europese stroomnet, meldt het Centraal Planbureau (CPB). Daarmee zou Nederland ruimte besparen die het anders kwijt is aan energiecentrales of zonnepanelen. Maar omdat de kosten en de baten van zo'n netwerk ongelijk verdeeld zijn onder landen, is volgens het CPB meer internationale samenwerking en afstemming nodig.

In het onderzoek schetst het CPB twee verschillende toekomstscenario's voor 2050: een van een stroomnet zonder extra Europese verbindingen, en een met. In het eerste geval heeft Nederland gemiddeld vier grote elektriciteitscentrales per provincie nodig, of het equivalent aan windmolens, plus genoeg zonnepanelen om de provincie Utrecht te bedekken.

In het andere scenario wordt Nederland meer afhankelijk van landen met veel waterkracht en wind- en zonne-energie, zoals Noorwegen en Spanje, en kan het land het doen met een grote elektriciteitscentrale minder per provincie.

Noorwegen

Met een uitgebreid Europees stroomnet zou Nederland dus meer energie importeren in plaats van op eigen bodem op te wekken. Voor Nederland is een uitbreiding ook aantrekkelijk vanwege de kosten. Voor andere landen maken deze redenen het juist onaantrekkelijk om het stroomnet te verruimen. In Noorwegen stijgt de elektriciteitsprijs dan bijvoorbeeld met zo'n 19 procent en neemt door de export het ruimtegebruik relatief toe.

Door die ongelijkheden is een uitbreiding volgens het CPB "niet vanzelfsprekend" en zal het verwezenlijken ervan veel Europese afstemming vereisen. Daarin moet Nederland kiezen "tussen meer binnenlandse opwek of meer vertrouwen op elektriciteitsimport".