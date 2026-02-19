ECONOMIE
VN beschuldigen milities RSF in Soedan van volkerenmoord

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 8:55
GENÈVE (ANP/AFP) - De Verenigde Naties hebben beklemtoond dat er in oktober vorig jaar zeer waarschijnlijk volkerenmoord is gepleegd in de Soedanese stad El-Fasher. Een onderzoeksmissie van de VN concludeert dat op de inname van de stad door de Rapid Support Forces (RSF) "drie dagen van absolute gruwelen" volgden. De daders zouden moeten worden berecht, vindt de missie.
Er was geen sprake van uit de hand gelopen oorlogsgeweld, maar van een gecoördineerde operatie op grote schaal die door leiders van de RSF openlijk werd bevorderd. De operatie had "alle kenmerken van genocide". "Duizenden mensen zijn verkracht, vermoord of zijn verdwenen", vooral leden van de Zaghawa-bevolkingsgroep.
Volker Türk, de mensenrechtenchef van de VN, heeft vrijdag nog de paramilitaire RSF beschuldigd van oorlogsmisdaden in El-Fasher. Zijn kantoor spreekt van een "golf van intens geweld, schokkend qua schaal en wreedheid".
