Voedselschaarste neemt schrikbarend toe in verscheurd Somalië

Het aantal mensen dat in het door geweld verscheurde Somalië te maken heeft met zeer ernstige voedselonzekerheid is volgens door de VN gesteunde waarnemers sinds begin vorig jaar verdubbeld tot bijna 6,5 miljoen. Somalië telt bijna 20 miljoen inwoners.

Volgens het Initiatief voor Classificatie van Geïntegreerde Voedselonzekerheid (IPC) zijn veel Somaliërs in gevaar door voedseltekorten als gevolg van de onveiligheid, de droogte, duurder wordend voedsel en het afnemen van de omvang van de humanitaire hulp aan het land. Volgens het IPC zijn er 1,84 miljoen kinderen onder de slachtoffers, onder wie 483.000 kinderen die urgent voedselhulp nodig hebben.

Circa twee miljoen mensen staan op de rand van hongersnood in het Oost-Afrikaanse land. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) vreest dat er voor april extra geld moet komen voor meer voedselhulp. De VN-organisatie is bang door geldtekorten al in april in Somalië geen noodhulp meer te kunnen bieden.