Hezbollah: Israël niet veilig zolang Libanon wordt aangevallen

BEIROET (ANP/RTR/AFP) - De Libanese Hezbollah-beweging waarschuwt dat het noorden van Israël niet veilig zal zijn zolang er nog dorpen worden gebombardeerd en mensen worden gedood in Libanon. Leider Naim ⁠Qassem eist een volwaardig staakt-het-vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen uit Libanon.

Qassem reageerde op de publicatie van afspraken tussen Israël en de regering van Libanon, die tot stand waren gekomen na Amerikaanse bemiddeling. In die deal staat onder meer dat Hezbollah moet stoppen met aanvallen uitvoeren en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël herhaalde in een gezamenlijke verklaring de eis dat Hezbollah wordt ontwapend.

Hezbollah onderhandelde zelf niet mee en Qassem zegt niet te accepteren dat de terugtrekking van Israël of een bestand afhankelijk wordt gemaakt van de aanwezigheid van zijn groep. Hij zei dat het verzet doorgaat zolang Israël in Libanon is.

Of Hezbollah het voorstel heeft afgewezen is nog onduidelijk.