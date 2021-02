Artsen, onder wie OMT-lid Jan Kluytmans, verdienen miljoenen aan testen

Een groep artsen, verenigd in de maatschap Microvida verdient miljoenen extra dankzij de vele coronatesten. Brabantse ziekenhuizen vinden deze verrijking aan een epidemie zeer ongepast. Omdat hun ‘overwinsten’ volgens de ziekenhuizen in geen enkele verhouding staan tot hun inspanningen, willen de ziekenhuizen het geld – afkomstig uit publieke middelen – niet betalen. Arts en OMT-lid Jan Kluytmans behoort tot de veelverdieners. Dat onthult FTM.

Voor een PCR-test ontvangt Microvida 65 euro uit publieke middelen . Vanwege de grote aantallen testen in de regio West-Brabant is de factuur voor heel 2020 naar schatting opgelopen tot zestien miljoen euro. De ziekenhuizen proberen de enorme geldstroom in te dammen, maar de artsen weten van geen wijken. Het is hun geld. De microbiologen menen volgens het contract recht te hebben op het geld, ook al staat daar geen ondernemersrisico tegenover.

Bovendien zijn al die testen volgens de ziekenhuizen massaproductie. De machines geven een positieve of negatieve uitslag; daar komt weinig advies van de microbiologen aan te pas. In dit licht is het de vraag of het gerechtvaardigd is dat er voor elke test ruim twaalf euro in de zakken van de witte jassen verdwijnt.