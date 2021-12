Op komst: de chocolade-revolutie

Met vegaburgers en havermelk kun je al miljarden verdienen. The next big thing: chocolade, helemaal zonder cacao. Want chocolade is uitermate geliefd, maar het wordt gemaakt van cacao. Die grondstof is schaars, neemt plaats in die beter bestemd kan worden voor voedingsgewassen en rond cacao-winning hangt altijd een geur van uitbuiting.

Maar wat als cacao vervangen kan worden? Door iets dat hetzelfde smaakt en ruikt - en ook gewoon makkelijk bereikbaar is?

Dat is precies wat startup-oprichter Sara Marquart van plan is te doen - en ze heeft een lange weg afgelegd met haar bedrijf Qoa. De eerste prototypes van cacaovrije chocolade gaan nu naar proefeters: kleine, kleurrijke pralines in een witte kartonnen doos. Ze zien er niet alleen smakelijk uit, ze smaken zelfs naar chocolade - en afhankelijk van de variëteit, een beetje naar noten, koffie of karamel.

Geroosterde havervlokken zorgen voor de romige, chocoladesmaak. Een afvalproduct uit de voedingsindustrie dat in grote hoeveelheden aanwezig is en overblijft bij de productie van bijvoorbeeld ontbijtgranen of havermelkproductie. Om de juiste smaak te creëren maakt Marquart onder meer gebruik van het fermentatieproces. Micro-organismen zoals gist worden gebruikt om bepaalde ingrediënten van samenstelling en daardoor ook van smaak te veranderen.

Sara Marquart is levensmiddelenchemicus, haar broer Maximilian heeft al twee bedrijven opgericht. In haar proefschrift heeft Marquart, in samenwerking met Nestlé, het geheim van gebrande koffiearoma's doorgrond. Nu zet ze haar kennis in om de chocolademarkt te lijf te gaan.

Broer en zus hebben wind mee: er is volop geld van investeerders voor producten die de wereld schoner maken en dat geldt voor Qua.

Hoewel pas begin 2021 opgericht, hebben zij en haar broer al meer dan zes miljoen euro opgehaald.

De eerste Qoa-producten zullen medio volgend jaar op de markt komen.