Inval bij New Yorks echtpaar: beslag op 3,15 miljard euro (!) aan bitcoin

De New Yorkse politie heeft beslag gelegd op een recordbedrag van 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,15 miljard euro, aan cryptomunten. Het echtpaar dat de bitcoin zou hebben gestolen na een hack van een groot cryptoplatform, is opgepakt.

De hack van cryptobeurs Bitfinex in 2016 was de grootste ooit. Toen al waren de cryptomunten 71 miljoen dollar waard. Sindsdien is de waarde verveelvoudigd.

Daders zijn vermoedelijk Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan, die nu zijn opgepakt in Manhattan. Ze worden beschuldigd van het witwassen van bitcoin en het bezit van gijzelsoftware.

Het duo wist de buit met talloze transacties en verplaatsingen met behulp van speciale software te verbloemen. Maar bitcoin-transacties worden vastgelegd op de blockchain en zijn zo uiteindelijk altijd te traceren.

"De arrestaties van vandaag en de grootste financiële inbeslagname ooit, tonen dat cryptomunten geen veilige haven zijn voor criminelen”, aldus plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco.