Waarom Nederlanders gemiddeld meer woonruimte hebben dan Duitsers

De gemiddelde Nederlander woont erg ruim vergeleken met omliggende landen. Dit komt onder andere omdat er zoveel eenpersoonshuishoudens zijn. In maar liefst 40 procent van de huizen woont maar één persoon.

In Nederland hebben we gemiddeld 65 vierkante meter woonoppervlak per persoon, alleenwonenden zelfs 88 m2. Een Duitser of Vlaming heeft gemiddeld slechts 47 m2 woonruimte tot zijn beschikking. Naast het bijbouwen van huizen is het volgens deskundigen dan ook mogelijk om het huizentekort terug te dringen door samenwonen te stimuleren.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen niet gaan samenwonen. Zo maken hypotheekverstrekkers het lastig om een verdieping in je huis te verhuren. Ook loont het voor twee mensen met een uitkering en allebei een sociale huurwoning vaak niet om te gaan samenwonen en een huis op te geven. Ze verliezen dan een deel van hun uitkering en/of (huur)toeslagen.

Alleenstaande ouderen zouden een kamer kunnen verhuren aan bijvoorbeeld een student. Maar vanwege de angst voor strenge huurbescherming vindt het inwonen bij een hospita nog zelden plaats. De wetgever is aan zet; er zijn dringend maatregelen nodig om samenwonen aantrekkelijker te maken.

Het CBS onderzocht per Nederlandse gemeente hoeveel gemiddelde woonoppervlakte alleenstaanden, koppels en gezinnen met kinderen hebben.