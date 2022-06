Arbeidsmigranten uit Oost-Europa halen? Ook daar slaat de vergrijzing toe

Er staan momenteel 451.000 vacatures open in Nederland. Voor de tuinbouw wordt vaak een beroep gedaan op Oost-Europese arbeidsmigranten. Maar dat wordt steeds lastiger, schrijft de NOS.

Ten eerste omdat het in Oost-Europa ook steeds beter gaat. In Polen is de werkloosheid met 3 procent nog lager dan in Nederland. Maar belangrijker: de vergrijzing slaat daar nog harder toe dan hier.

Volgens cijfers van Nieuwsuur neemt de beroepsbevolking in Roemenië, Polen en Hongarije met 32 tot 40 procent af tussen 2020 en 2060. Ter vergelijking: in Nederland krimpt de groep werkende mensen maar met 13 procent in deze periode.

Om dit probleem op te lossen wil de Europese Commissie het nu makkelijker maken voor mensen uit bijvoorbeeld Egypte en Marokko om hier te komen werken. Nederland wil dat niet, maar heeft ook geen andere oplossing.

Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman denkt dan ook dat er wel verder moet worden gekeken dan Europa. "We moeten alles uit de kast halen. Deeltijdwerkers meer laten werken, mensen die langs de kant staan moeten meedoen. We moeten sneller automatiseren en robotiseren. Maar dan nog heb je daarnaast ook arbeidsmigranten nodig."