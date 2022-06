Inflatie, recessie, hogere rentes: komt daar de kentering op de huizenmarkt aan?

Huizenkopers beginnen te twijfelen: moet je nog een huis kopen op de top van de markt, terwijl hypotheekrentes stijgen en een recessie aan de horizon gloort?

De lage rente zou de belangrijkste rem zijn op de huizenprijzen. Die is dit jaar verdubbeld van minder dan 2 naar 4 procent. Dat betekent dat mensen makkelijk tienduizenden euro's minder kunnen lenen dan een half jaar geleden. Door de hoge inflatie zal het maximale hypotheekbedrag nog verder omlaaggaan.

Jubelton

Funda ziet de kentering al aankomen. In mei werden er 40 procent meer woningen aangeboden dan in dezelfde maand een jaar eerder en verkopende makelaars op Funda krijgen 32 procent minder reacties op huizen dan vorig jaar. Niet alleen de hoge rente is daar debet aan: beleggers worden in steeds meer gemeenten aangepakt en de jubelton verdwijnt. Dat zou de huizenprijzen ondanks de woningtekorten toch moeten drukken.

"De woningmarkt bevindt zich in een raar interbellum", zegt de Tilburgse hoogleraar woningmarkt Dirk Brounen in de Volkskrant. "Investeerders houden even stil, mensen die zelf al een huis hebben willen nu eerst verkopen voordat ze zelf kopen en starters zullen weer wat meer de tijd nemen bij hun beslissing."