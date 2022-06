Denktank waarschuwt: prijzen stijgen veel te hard, stagflatie dreigt

De prijzen stijgen veel te hard, terwijl de economie hapert. De denktank van centrale banken, de Bank for International Settlements (BIS) luidt daarom de noodklok: stagflatie dreigt.

Vijf dagen geleden meldde de ECB nog dat er in de eurozone geen stagflatie zou komen. Denktank BIS denkt daar anders over en adviseert ’tijdige en besliste actie’ van de centrale banken. "Het risico van stagflatie doemt op boven de wereldeconomie, aangezien de dreiging van een nieuw inflatietijdperk samenvalt met zwakkere groeivooruitzichten en verhoogde financiële kwetsbaarheden," klinkt het in hun rapport.

Stagflatie is, het woord zegt het al, een combinatie van inflatie en een stagnerende economie. Op dit moment stijgen de prijzen in Nederland met 8 tot 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de economische groei over de eerste drie kwartalen ongeveer nul.

Bij stagflatie wordt altijd in één adem een periode in de jaren 70 genoemd, waarin een oliecrisis tot een langdurige diepe recessie leidde. Zo erg als toen zal het niet worden verwacht denktank BIS, omdat centrale banken een beter monetair beleid voeren en door ’een kleinere afhankelijkheid van energie’. Maar een lichtere vorm daarvan is wel mogelijk.