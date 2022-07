Wappie-restaurant Waku Waku te koop. Kreeg tonnen aan crowdfunding vanwege coronaprotest

Het veganistische restaurant Waku Waku in de Utrechter binnenstad staat te koop. Nog geen jaar geleden incasseerden de eigenaren meer dan 256.000 euro aan crowdfunding vanwege hun strijd tegen de coronamaatregelen. Nu willen ze 'meer tijd voor het gezin'.

De eigenaren besloten afgelopen najaar om de coronapassen van bezoekers niet te controleren en zochten gretig de media op. Als gevolg daarvan besloot burgemeester Sharon Dijksma de horecazaak tijdelijk te sluiten. Meerdere rechtszaken eindigden in het nadeel van Waku Waku.

Floris Beukers, één van de eigenaren, vindt het genoeg geweest. Tegen DUIC vertelt hij: “Het was heel intens en het heeft veel gekost. Ik merkte dat de focus met name naar het restaurant ging, terwijl ik nu vooral energie wil steken in mijn gezin. We zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar die het gedachtegoed van Waku Waku samen met het team door kan zetten en de plek verder kan laten bloeien.”

Voor 595.000 euro ben je de nieuwe eigenaar van het bedrijf, inclusief inventaris en 'goodwill'. De gelukkige mag het bedrijfspand dan gaan huren voor 64.000 euro per jaar.

En tonnen aan crowdfunding zijn verdampt. 'Take the money and run', schrijft iemand al op Twitter.