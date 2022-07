Maxim Hartman clasht in talkshow hard met boer: ‘Het is geen recht om boer te zijn, laat je omscholen’

Zet Maxim Hartman en een boer tegenover elkaar en je krijgt knetterende tv, zo bleek bij Renze gisteravond. Hartman maakte pijnlijk duidelijk dat boeren eigenlijk geen enkel argument hebben om hun bedrijf te laten voortbestaan.

Namens de boeren zat Dolf Heikoop aan tafel. Hij was voorstander van de boerenprotesten die het halve land platleggen. "Het is vooral dat we als hele landbouwsector iets doen. We zijn ook naar Den Haag geweest, daarvoor moesten boeren soms een hele dag reizen. Heel Nederland is in opstand. Maar maakt het de politiek wakker? Nee.”

Maxim Hartman reageert: "Protesteren wil niet altijd zeggen dat je je zin krijgt! Je mag je wel laten horen, maar het hele land heeft er last van. Hoeveel boeren zijn er in Nederland? 53.000? Hoe kan het dat zij een heel land ontwrichten?”

Vervolgens zegt de boer dat de stikstofplannen geen perspectief bieden. Maxim ergert zich zichtbaar. "Je zegt, we moeten door. Maar dat is het hele punt, boeren mogen niet door! Dat moet je accepteren. Laat je omscholen."

Boer Heikoop gooit het op de emotie: "Als je dit durft te zeggen, weet je niet wat je zegt. Je hebt het over al onze bedrijven. Die laten we ons écht niet zomaar afpakken! Ik ben 100 procent boer. Ik weet niet beter dan dat ik boer wilde worden. En ik weet ook niet beter dan dat ik boer zal blijven.”

Subsidies

Terecht wordt al vaker het argument aangehaald, dat iedereen wel iets wil worden, zijn of blijven, maar dat dit nu eenmaal niet altijd kan (profvoetballer, kunstenaar). Nederlandse boerenbedrijven zijn al jaren afhankelijk van subsidies, terwijl de boeren zelf in veel gevallen miljonair zijn.

Maxim Hartman legt nog maar eens uit aan de boer: "Je hebt geen recht om boer te zijn. Snap je dat? Waar komt toch dat idee vandaan?” De boer begint over vergunningen. "Die hebben we om onze beesten te houden.”

"Ja, maar vergunningen worden ingetrokken”, aldus Hartman. "Je hebt niet het recht om te zeggen: ik blijf boer en zal dat altijd blijven. Gewoon gelul! Als de samenleving tegen jou zegt dat we er geen behoefte meer aan hebben, dan heb je te stoppen.”