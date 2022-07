Duitsland maakt noodplan vanwege gastekorten, zou Nederland ook moeten doen: chaos dreigt in najaar

De Nord Stream-gasleiding van Rusland naar Duitsland is tien dagen stilgelegd vanwege geplande werkzaamheden. Maar Duitsland houdt er rekening mee dat Poetin de kraan voor onbepaalde tijd dichthoudt. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor ons allemaal.

Het is crisis op allerlei fronten in Europa. De gasvoorraden zijn bij lange na nog niet aangevuld voor komende winter en de prijzen zijn bizar hoog. Europa wil Poetin met sancties straffen, maar is tegelijkertijd afhankelijk van Russisch gas.

Doemscenario

Zonder Russisch gas dreigen fabrieken te moeten afschalen. De kassen zijn niet meer rendabel. Uiteindelijk leidt dat tot lege schappen in de supermarkt. In Duitsland vrezen ze voor honderdduizenden kapotte boilers, wanneer de gasdruk te laag wordt.

In Saksen wordt het warme water al gerantsoeneerd door de woningbouwvereniging. Mensen worden voorbereid op korter en kouder douchen. Zwembaden en ijsbanen gaan mogelijk sluiten, en er zijn opvanglocaties aangewezen voor armen en ouderen, die de gasrekening niet meer kunnen betalen.

Gronings gas naar de Oosterburen

In Duitsland is de paniek het grootst, maar Nederland zit in hetzelfde schuitje. Eerder dit jaar ging er al Nederlands gas naar Duitsland. Klimaatminister Rob Jetten heeft al aan Duitsland gevraagd om de kerncentrales weer aan te zetten. Mogelijk moet de gaskraan in Groningen verder open om de Duitsers te bedienen.

“Dat is wrang, maar die contracten zijn nou eenmaal afgesloten. Als er crisis is in de EU, dan moeten andere landen indien mogelijk helpen. Als wij met een tekort zouden zitten, zou Nederland ook tegen Duitsland zeggen: stuur maar gas onze kant op”, vertelt energiespecialist Cyril Widdershoven aan de Telegraaf.

Recessie

Widdershoven vreest een domino-effect, waarbij het tijdelijk sluiten van fabrieken en lege schappen in de winkels leidt tot massaontslagen en een economische recessie.

Poetin heeft de touwtjes in handen. Voor hem zijn de olie-inkomsten belangrijker dan de gasbaten. En de winsten uit de verkoop van Russische olie zijn nog nooit zo hoog geweest. Landen als India en China kopen recordhoeveelheden op voor een zacht prijsje.

De Europese energievoorraden moeten op 1 november tot tachtig procent zijn aangevuld, maar dat gaat volgens experts erg moeilijk worden. We zitten nu pas op een gemiddelde van 56 procent.

We moeten bidden voor een hele zachte winter.