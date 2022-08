De binnenvaart dreigt vast te lopen door droogte. En dat heeft vergaande gevolgen

Door de aanhoudende droogte zijn de waterstanden van de grote rivieren extreem laag. En dat is slecht nieuws voor de binnenvaartschippers en uiteindelijk de gehele economie.

In februari en maart bleef het maar regenen en dreigden de rivieren nog buiten hun oevers te treden, maar sindsdien is er structureel te weinig neerslag gevallen in Nederland en in de rest van Europa. Daarnaast is er veel achterstallig onderhoud aan sluizen in ons land, waardoor het probleem van de lage waterstand nog eens wordt verergerd.

Anderhalve dag vertraging

Zo is het sluizencomplex bij Nijmegen bijvoorbeeld niet in gebruik, vanwege een onderhoudsachterstand bij Rijkswaterstaat. Dat levert schippers anderhalve dag vertraging op. Ondertussen is er meer vraag naar scheepscapaciteit voor onder andere steenkool en graan door de oorlog in Oekraïne.

Om de lading van een groot binnenvaartschip over de weg te vervoeren, zijn 150 grote vrachtwagens nodig. Leny van Toorenburg, expert scheepvaart bij de binnenvaartbrancheorganisatie, legt aan RTL Nieuws uit: "Als de waterstanden in de Rijn zo blijven, dan loopt de druk op de markt alleen maar op.”

"Je kunt producten niet zomaar overhevelen naar een ander soort vervoer. En ook in andere sectoren is een personeelstekort. En op de weg zijn ook verstoppingen vanwege onderhoud", aldus de scheepvaartexpert.

De weergoden

In 2018 was er ook een extreem lage waterstand. De Rijn raakte toen gestremd door laag water tussen de Duitse steden Mainz en Koblenz. Hierdoor nam de Duitse economische groei af van 1,7 naar 1,5 procent, een immense kostenpost.

Het probleem met laag water komt dit jaar eerder dan ooit in het seizoen. Normaal begint dit pas te spelen in de herfst. “We zijn overgeleverd aan de weergoden", aldus van Toorenburg.