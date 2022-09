Gaswinning in Groningen leverde 428 miljard euro op

Bijna zestig jaar na de start van de gaswinning in Groningen is eindelijk duidelijk welk bedrag dit heeft opgeleverd. In totaal werd er 428 miljard euro winst gemaakt, waarvan de staat, via afdrachten en winst van staatsdeelnemingen, 363,7 miljard opstreek. Dat blijkt uit berekeningen van aandeelhouder Shell, die zijn ingezien door het FD.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), exploitant van het Groningenveld, ontving de overige 64,7 miljard euro en keerde dat uit als dividend aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil.

De gasbaten voor de staat zijn in de meeste jaren direct in de schatkist gevloeid. Onder andere in de jaren '80 waren deze goed voor meer dan 10% van de totale jaarlijkse Rijksbegroting.