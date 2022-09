AH haalt pakjes ontzilt zeewater uit de schappen: ‘Planet saving? Verpakt water is sowieso vervuilend’

Albert Heijn verkocht pakjes met zeewater, die duurzaam zouden zijn volgens de verpakking. Omdat dat niet klopt haalt de grootgrutter het product uit de schappen.

Op de verpakking staat 'Planet saving water' terwijl het ontzilten van zeewater een kostbaar en niet-duurzaam proces is. Ook de verpakking van het Noordzeewater is niet milieuvriendelijk.

Dirk Groot, bekend als afvalruimer de Zwerfinator, meldde op social media voor het eerst dat het water niet duurzaam is. Er zat geen statiegeld op de verpakking en de recycling kost veel energie en water, aldus Groot. Hij zegt ook: het duurzaamste water is kraanwater. Bronwater is nooit goed voor het milieu. Niet alleen vanwege de verpakking, maar ook door het vervoer en het bottelproces.

Albert Heijn gaf de Zwerfinator gelijk en haalt het product uit de schappen. "De ontwikkeling om van zeewater drinkwater te maken vinden we interessant, en wilden we in een klein aantal winkels testen op potentie, maar we hebben met de leverancier besproken dat deze verpakking niet de juiste is. We stoppen dan ook met de verkoop van dit pakje in goed overleg met de leverancier.’’