Voor het eerst in 20 jaar ziekteverzuim boven 5%. Dit zijn de belangrijkste oorzaken

Voor het eerst in 20 jaar is het ziekteverzuim weer boven de 5 procent blijkt uit het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid dat Nationale-Nederlanden maandag publiceert. Het Dagblad van het Noorden schrijft er al over. Werkgerelateerde psychische klachten zijn een van de belangrijkste oorzaken van langdurige ziekte. Werknemers blijven ook (gemiddeld) langer ziek.

In totaal komt het ziekteverzuim dit jaar uit op 5,4%. Dat was vorig jaar nog 4,7% en in 2019, het jaar voor corona, 4,3%. Sinds 2002, toen de Wet Verbetering Poortwachter is ingevoerd, is het ziekteverzuim niet boven de 5% geweest.

„Door het invoeren van de Wet Verbetering Poortwachter werden werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers”, legt Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden uit in DvhN.

De helft van de werkgevers die te maken heeft met langdurig verzuim, geeft aan dat werkgerelateerde mentale klachten de oorzaak zijn. Door het personeelstekort kunnen werkdruk en stress nog verder oplopen.

In de horeca en de gezondheidszorg is het ziekteverzuim het hardst gestegen. De horeca kent een verzuimpercentage van 6% tegenover 3,9% in 2021. Het ziekteverzuim in de zorg steeg van 6,8% naar 8,9%. Dat komt met name door het hoge verzuimpercentage in verpleging en thuiszorg van 10,4%. Omdat de zorg veel werknemers telt, heeft dit percentage veel impact op het landelijk gemiddelde.