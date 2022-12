Hernieuwbare energie al in 2025 belangrijkste bron elektriciteit

Hernieuwbare energie is door de oorlog in Oekraïne aan een enorme opmars bezig. In 2025 wordt ze wereldwijd de belangrijkste bron voor elektriciteits­opwekking. ‘Hierdoor kan de opwarming misschien toch tot 1,5 °C beperkt worden.’

De komende vijf jaar wordt 2.400 gigawatt aan hernieuwbare energie bijgezet, het equivalent van het totaal geïnstalleerde vermogen van China. Die 2.400 gigawatt ligt ook 30 procent hoger dan wat het IEA eerder had verwacht. Vooral zonne-energie wordt extreem ­belangrijk. In 2023 is die qua geïnstalleerd vermogen belangrijker dan waterkracht, in 2026 haalt ze gas in en in 2027 onttroont ze steenkool in geïnstalleerde capaciteit. In 2027 zal er volgens het IEA 40 procent van de elektriciteitsproductie wereldwijd uit hernieuwbaar bronnen komen ‘Die prognose is opvallend’, zegt energiespecialist Bram Claeys tegen De Standaard. ‘Het IEA onderschatte in het verleden altijd de groei van hernieuwbare energie en in het bijzonder die van zonne-energie’.