Tweedehands auto’s worden volgens AutoScout24 alsmaar duurder

Tweedehands auto's worden alsmaar duurder. Volgens online-autoplatform AutoScout24 wisselde een occasion in de maand november voor gemiddeld 24.772 euro van eigenaar. Dat is bijna 12 procent meer dan een jaar terug en meer dan ooit gemeten. Het gaat om een trend die eerder ook al door autobranchevereniging BOVAG werd herkend. De vraag naar tweedehands auto's is veel groter dan het aanbod. Daarbij stond de verkoop van nieuwe auto's dit jaar onder druk door het wereldwijde chiptekort en leveringsproblemen. Een gevolg hiervan was dat het aanbod gebruikte auto's eveneens slonk. Volgens AutoScout24 verbetert de situatie op de markt langzaamaan wel weer wat, al lopen de prijzen nog steeds op. Als de stijgende lijn doorzet komt de gemiddelde occasionprijs aan het einde van het jaar boven de 25.000 euro uit, geeft het platform aan. In landen als Oostenrijk en Duitsland was eind vorig jaar ook al sprake van dit soort bedragen. Bij AutoScout24 staan bij elkaar meer dan 202.000 auto's te koop. Het autoplatform heeft naar eigen zeggen het grootste aanbod van Nederland.