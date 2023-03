Consumentenbond: grootschalige prijsmisleiding vakantiereizen

Reisaanbieders misleiden consumenten op grote schaal met lokkertjes, concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Zo'n 83 procent van de reizen die de organisatie bekeek, was niet voor de aanbiedingsprijs te boeken. De Consumentenbond heeft klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie en vraagt concurrentiewaakhond ACM in te grijpen.

"Reizen blijken helemaal niet beschikbaar of de prijs verandert zodra een reiziger begint met boeken. En tijdens het reserveren stijgt de prijs ook regelmatig, omdat reisaanbieders onvermijdbare extra bedragen niet vermelden bij de aanbieding", stelt de consumentenorganisatie. De "verzwegen kosten", zoals toeristenbelasting, boekingskosten of verplichte bijdragen, lopen uiteen van 8 euro tot 462 euro per vakantie.

De Consumentenbond geeft als voorbeeld D-reizen die adverteerde met een reis voor twee personen naar Cyprus voor in totaal 450 euro. "Maar dit bedrag verdubbelde uiteindelijk. En bij de VakantieDiscounter explodeerde de totale reissom van een reis naar Ibiza voor twee personen tijdens het boeken van 286 naar 3520 euro", aldus de bond. "Stip Reizen bood zelfs een Fly & Drive Andalusië aan, zonder de kosten van de bijbehorende huurauto in de aanbiedingsprijs op te nemen", vervolgt de belangenbehartiger.

Frustrerend

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond noemt het frustrerend en misleidend als de prijs van je vakantie tijdens elke stap van het boekingsproces stijgt. "Terwijl de regels glashelder zijn: een reis moet te boeken zijn voor de geadverteerde prijs, alle onvermijdbare kosten moeten in de prijs zitten en variabele kosten moeten er direct bij staan. Het is stuitend dat de reisbranche zich nog steeds niet aan deze regels houdt", zegt Molenaar.

In totaal zijn er driehonderd aanbiedingen van twaalf reisaanbieders onderzocht. Die reisorganisaties beloven volgens de Consumentenbond beterschap, "maar Corendon en Stip Reizen blijven wel verplichte servicekosten en toeristenbelasting verstoppen. En Prijsvrij en D-reizen zeggen niet te kunnen voorkomen dat prijzen sterk veranderen tijdens het boeken". De organisatie is tegen deze vier reisaanbieders een procedure gestart bij de Reclame Code Commissie.

De Consumentenbond heeft de bevindingen ook besproken met de Autoriteit Consument & Markt. Die was al van plan vanaf 1 april weer te gaan controleren en zal handhaven als dat nodig is, bijvoorbeeld door boetes op te leggen.