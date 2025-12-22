ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

3M betaalt ondernemers Westerschelde voor PFAS-schade

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 19:17
anp221225128 1
DEN HAAG (ANP) - Chemiebedrijf 3M gaat ondernemers rondom de Westerschelde betalen voor schade die zij vanwege de vervuilende stoffen PFAS in het water hebben geleden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat aan de Tweede Kamer. Het ministerie maakte niet bekend hoeveel geld wordt uitgekeerd, noch welke ondernemers betaald krijgen.
Het ministerie spreekt zelf niet van een schadevergoeding maar van "goodwill". Latere schadevergoedingen zijn daarmee niet uitgesloten.
Het departement had enkele jaren geleden het chemieconcern aansprakelijk gesteld voor de PFAS-schade die het veroorzaakt heeft in de Westerschelde. Meerdere bedrijven sloten zich daarbij aan. Bijvoorbeeld vissers lijden financiële schade, omdat vissen of schaaldieren door de vervuiling slechter groeien en niet meer veilig te eten zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

21119a_fea469cf036f4287a282beb7cbd82b38~mv2

NVM-makelaars wakkert gesjoemel en vriendjespolitiek bij huisverkoop aan

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

Loading