3M betaalt ondernemers Westerschelde voor PFAS-schade

DEN HAAG (ANP) - Chemiebedrijf 3M gaat ondernemers rondom de Westerschelde betalen voor schade die zij vanwege de vervuilende stoffen PFAS in het water hebben geleden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat aan de Tweede Kamer. Het ministerie maakte niet bekend hoeveel geld wordt uitgekeerd, noch welke ondernemers betaald krijgen.

Het ministerie spreekt zelf niet van een schadevergoeding maar van "goodwill". Latere schadevergoedingen zijn daarmee niet uitgesloten.

Het departement had enkele jaren geleden het chemieconcern aansprakelijk gesteld voor de PFAS-schade die het veroorzaakt heeft in de Westerschelde. Meerdere bedrijven sloten zich daarbij aan. Bijvoorbeeld vissers lijden financiële schade, omdat vissen of schaaldieren door de vervuiling slechter groeien en niet meer veilig te eten zijn.