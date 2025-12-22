ECONOMIE
Kerstrally blijft uit op Damrak in verkorte beursweek

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 19:18
anp221225129 1
AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op het Damrak deden het maandag voorzichtig aan op de eerste dag van de verkorte handelsweek. Op eerste en tweede kerstdag is het Damrak dicht, net als de beurzen elders in Europa. Op woensdag, met kerstavond, wordt slechts een halve dag gehandeld op Beursplein 5. Dan sluit de handelsdag om 14.00 uur.
De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, eindigde 0,2 procent in de min op 942,70 punten. Toch hoeven beleggers niet te mopperen, de hoofdindex is sinds het begin van het jaar met meer dan 7 procent gestegen. De MidKap won 0,7 procent op 917,28 punten. Sinds het begin van het jaar heeft de beursgraadmeter voor middelgrote fondsen bijna 10 procent gewonnen. Frankfurt, Parijs en Londen daalden maandag tot 0,3 procent.
Verzekeraar Aegon, verfproducent AkzoNobel en dataleverancier Wolters Kluwer gingen aan kop in de AEX met winsten tot 1 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD, bierbrouwer Heineken en techinvesteerder Prosus waren de sterkste dalers met verliezen tot 2,4 procent.
Bij de kleinere fondsen in Amsterdam dook Triodos Bank meer dan 5 procent omlaag. Het geplaagde bankbedrijf maakte bekend een afschrijving te doen van 60 miljoen euro op leningen die zijn gerelateerd aan de Duitse glasvezelmarkt. Volgens Triodos komt dit door de verslechtering van die markt en zal de afschrijving een aanzienlijke impact hebben op de financiële resultaten van dit jaar. Het bedrijf is al bezig zijn Duitse bankactiviteiten af te bouwen. Triodos Bank, die zich als duurzame bank profileert, verloor sinds de start van het jaar ruim een vijfde van zijn beurswaarde.
Bij de MidKap-aandelen werd metalenspecialist AMG 3,5 procent hoger gezet. De koperprijs nadert de 12.000 dollar per ton. Dit jaar is de prijs van het industriële metaal ongeveer 36 procent gestegen, de sterkste jaarlijkse stijging sinds 2009. De prijzen van goud en zilver stegen ook naar nieuwe records. In Londen wonnen de grote mijnbouwers Rio Tinto en BHP tot 1,6 procent aan waarde.
