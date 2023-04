Wat is de beste strategie om je spulletjes te verkopen op de vrijmarkt?

Woensdag liggen de Nederlandse straten weer bezaaid met allerhande koopjes, van pure rommel tot onverwachte pareltjes. Voor de verkoper een kans om te 'ontspullen' en een belastingvrij centje bij te verdienen; voor de koper een kans op die ene tussen kunst & kitsch-knaller. Hoe doe je het beste zaken als verkoper?

“Je instelling is belangrijk, je moet er wel lol in hebben”, legt consumentenpsycholoog Patrick Wessels uit aan De Telegraaf. “Als je denkt ’ik ga gewoon gezellig praatjes maken met iedereen en dan zie ik het wel’, ben je meestal succesvoller dan wanneer je alleen maar veel wilt verdienen. Kopers moeten je sympathiek vinden.”

Gouden Glimlach

Verkoopexpert Jan-Willem Seip is het hiermee eens. “Geen contract zonder contact, zeg ik altijd. Glimlach, maak oogcontact, spreek mensen op een leuke manier aan of maak grapjes. Als er reuring is bij jouw kraampje, verkoop je ook je spullen.”

Wessels adviseert een smalle, diepe oppervlakte voor het uitstallen van de koopwaar in plaats van een lange strook langs de weg. “Dan moeten mensen wat langer bij je stilstaan om te zien wat je allemaal verkoopt. Een dringende meute voor jouw kraam is het beste wat je kunt hebben. Denk maar aan een restaurant met een lange rij ervoor, daar willen anderen ook aansluiten.”

Uitstraling van de kraam

Hoe gaat je kraam eruit zien? “Dat hangt af van wat je wilt uitstralen. Verkoop je alles heel goedkoop, voor 50 cent of een euro? Dan mag je kraam er ook rommelig uitzien. Denk maar aan supermarkten waar alles nog in dozen zit. Mensen denken dan meteen dat het assortiment goedkoop is; en bij een winkel waar alles er heel mooi en netjes uitziet, denk je dat het duur is. Bied jij dus mooie exclusieve spullen aan waar je een goede prijs voor wilt krijgen? Dan moet je ook zorgen voor een heel nette kraam, een mooi kleed of hoogteverschillen om je spullen tentoon te stellen”, zegt Seip.

Handjeklap?

“Je kunt heel goed werken met vaste prijskaartjes. Je kunt dan beter 4,80 euro vragen dan 5 euro, dat doen ze in de supermarkt ook. Afdingen hoort er wel bij, maar het is slimmer om iemand nog een ander product mee te geven. Wil jij 20 euro voor drie stukken en biedt de koper een tientje? Bied dan liever een vierde artikel aan voor die 20 piek. Je wilt je spullen ook niet weer mee naar huis moeten nemen”, besluit de verkoopexpert.