Zo sla jij je slag op de vrijmarkt: vind die ouderwetse parel tussen alle rommel op Koningsdag

Het is weer tijd voor muziek, feest, oranjemutsen, -tompoezen en -bittertjes. Steden en dorpen, kopers en verkopers maken zich klaar voor de vrijmarkt. Hoe zorg je dat je het kaf van het koren scheidt en een paar geweldige koopjes op de kop tikt? Zo sla jij je slag op Koningsdag.

Vroeg beginnen

Het is belangrijk om vroeg uit de startblokken te komen als koper, anders zijn de mooiste items al uit de kramen en van de kleedjes gevist voor je goed en wel begonnen bent. Kijk dus naar de starttijden van de verschillende vrijmarkten. In Utrecht begint het festijn bijvoorbeeld al de avond voor Koningsdag om 18.00 uur en loopt het 24 uur lang door. In de meeste dorpen en steden start de vrijmarkt woensdag om 8.00 of 9.00 uur 's ochtends.

Locatie

Taxateur en veilingmeester Jeroen Zoetmulder struint elk jaar stad en land af en hoopt ook dit jaar weer een mooie slag te kunnen slaan. “In Amsterdam, Utrecht en andere grote steden moet je eigenlijk niet zijn. Daar staan vooral handelaren die heel goed weten wat de waarde van hun voorwerpen is. In dorpen heb je veel meer kans. Als je een ’schat’ wilt vinden, zou ik vooral kijken naar plekken waar mensen hun zolder opruimen, waar spullen van oma worden verkocht”, zegt hij.

Dan is het tijd voor stap twee: “Kijk naar de héle kraam. Als je kleding ziet of schoenen, dan adviseer ik: meteen doorlopen. Maar zie je ketels, tinnen voorwerpen, oude vazen, spullen uit grootmoeders tijd, dan moet je scherper kijken naar wat er precies ligt”, legt Zoetmulder uit.

Kies je niche

“Staar je niet blind op ’antiek’. Veel mensen hebben daar geen kijk op. Natuurlijk kun je altijd een gok nemen, het is heel leuk om thuis te bekijken wat je hebt gekocht en of er iets bijzonders tussen zit, maar de meeste mensen zijn wél bekend met bijvoorbeeld het speelgoed uit hun jeugd. Voorbeeldje: als je de eerste Donkey Kong-spelcomputer voor een paar euro op de kop kunt tikken: doen, want de verzamelaar heeft er zo 250 euro voor over. Kijk daarbij wel of de batterijen niet hebben gelekt. Als je wat roestwater ziet bij het klepje, is het exemplaar meestal total loss”, besluit de erkende veilingmeester.